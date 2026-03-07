Трамп: США вывели из строя всю систему телекоммуникаций Ирана

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США вывели из строя всю систему телекоммуникаций Ирана.

Как пишет РИА Новости, заявление прозвучало в ходе сегодняшнего саммита "Щит Америк".

"Мы уничтожили их связь, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но думаю, они что-нибудь придумают", - сказал Трамп.

Также он заявил, что США якобы уничтожили десятки военных кораблей Ирана.

"Мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них довольно большие", - сообщил Трамп.

Напомним, в субботу президент Соединенных Штатов принимает в Майами лидеров стран Латинской Америки, идеологически близких Вашингтону. Встреча получила название "Щит Америк".