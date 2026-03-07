В Челябинской области похитили 500 тысяч рублей, выделенных по госпрограмме

В Челябинской области раскрыли хищение бюджетных средств, выделенных по государственной программе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, всего было похищено около 500 тысяч рублей. Обвиняемой является жительница Агаповского района. Деньги ей были выделены в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области".

Было установлено, что женщина предоставила в компетентные органы фиктивные документы о понесенных ею затратах при производстве зерновых и зернобобовых культур. При проверке сведений их достоверность не подтвердилась. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Как отметили в полиции, на сегодняшний день расследование завершено. Материалы направлены на рассмотрение в Агаповский районный суд.