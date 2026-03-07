Президент Ирана объявил о прекращении ударов по территориям соседних стран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о прекращении ударов по территориям соседних стран. Его заявление прозвучало в эфире иранского телевидения.

"От имени Ирана я должен попросить прощения у соседних стран, которые подверглись атакам. Временный руководящий совет передал нашим вооруженным силам распоряжение прекратить ракетные обстрелы соседних стран, однако если только они не попытаются атаковать нас", - сказал Пезешкиан.

Как пишет "Интерфакс", президент также отметил, что у Ирана нет намерения вторгаться на территории соседей и его страна рассчитывает на дипломатию.

Ранее стало известно, что США пытаются в срочном порядке заменить радар системы противоракетной обороны THAAD в Иордании, поврежденный в ходе атаки иранского беспилотника.