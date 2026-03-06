В ООН заявили, что не могут оценить последствия удара по школе в Минабе

ООН пока не располагает возможностью самостоятельно оценить последствия удара по начальной школе в иранском городе Минаб. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы не можем. Однако это не означает, что не должно проводиться расследование в настоящее время", - приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик добавил, что в условиях конфликта возможности перемещения сотрудников всемирной организации в Иране "крайне ограничены". Всего в настоящее время в исламской республике находятся 458 сотрудников ООН.

28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в южном городе Минаб. По последним данным, число погибших составило 165, в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения.