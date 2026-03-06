Впервые в России врачи вернули зрение пациенту, ослепшему после отравления метанолом

Врачи казанской больницы вернули зрение пациенту, ослепшему после отравления метанолом, сообщили Накануне.RU в Минздраве Татарстана.

Уникальный случай произошел в Городской клинической больнице №7 им. М.Н. Садыкова. Пациент отравился метанолом в Индонезии, выпив местного вина перед вылетом домой. Уже в Казани он начал терять зрение: сначала перестал видеть правый глаз, затем ухудшилось зрение на левом. Мужчина поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после случившегося. Диагноз подтвердился, хотя клиническая картина была нетипичной — обычно метанол поражает оба глаза одновременно. Медицинская практика не оставляла надежды: при такой слепоте зрение не возвращается никогда.

Но врачи отказались сдаваться. Токсикологи продолжили антидотную и дезинтоксикационную терапию, пациенту проводили гемодиализ. За состоянием следили неврологи и офтальмологи. На помощь пришли специалисты Республиканской офтальмологической больницы. На третий день лечения мужчина увидел свет от электронных часов в коридоре. Спустя несколько дней совместной работы команды врачей зрение восстановилось почти полностью — осталась лишь небольшая точка в правом глазу. Пациент выписан, инвалидности удалось избежать.

"Надо отдать должное пациенту, у него был отличный настрой, он верил, что мы достигнем результата, который не описан ни в одном источнике", — отметила заведующая отделением острых отравлений Алия Насибуллина. Это первый в России случай полного возвращения зрения после утраты на фоне отравления метанолом.