Минобороны Финляндии готово к реакции РФ на свое намерение разрешить ввоз ядерного оружия в страну

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен утверждает, что руководство страны "абсолютно готово" к реакции России на намерение Хельсинки отменить запрет на ввоз ядерного оружия (ЯО) в республику, сообщает ТАСС.

5 марта Минобороны Финляндии предложило внести изменения в действующее законодательство в сфере регулирования ввоза и хранения ядерного оружия на территории страны.

"Законопроект предлагает разрешить ввоз, транспортировку, поставку или хранение ядерных взрывных устройств в Финляндии в будущем, если это будет связано с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством", - говорится на сайте ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил на брифинге, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии - это действие, угрожающее России, и оно не сможет остаться без ответа. По словам Пескова, заявления Финляндии о намерении разместить у себя ядерное оружие (ЯО) ведут к эскалации на всем Европейском континенте.