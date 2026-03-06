Тюменские волонтеры установили пандусы в военном госпитале в ЛНР

Тюменские волонтеры установили пандусы в военном госпитале в ЛНР, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменская область продолжает поддерживать жителей освобожденных территорий. Так, в одном из госпиталей, где бойцы проходят лечение, добровольцы из нашего региона сделали пандусы, они необходимы, чтобы как можно быстрее эвакуировать пациентов в случае угрозы.

"Руководство госпиталя обратилось с просьбой установить пандус, чтобы упростить задачи, связанные с перемещением военнослужащих в убежище. Откликнулись представители системы образования. Гуманитарные миссии проводятся постоянно: группы волонтеры формируются исходя из запроса на местах", - заявил спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

В числе волонтеров, которые помогали в монтаже конструкции, были представители тюменского колледжа. Металлоконструкции для пандусов изготовлены и доставлены из Тюмени.

"Спасибо представителям Тюменской области за такую хорошую работу, скорейшее выполнение. Пациенты будут удобно спускаться по лестнице", - поблагодарил главврач медучреждения.