ФАС возбудила дело на блогера за рекламу на YouTube

Федеральная антимонопольная служба начала воплощать угрозы в реальность: ведомство возбудило дело по факту распространения рекламы на YouTube. Ранее в ФАС заявили, что размещение рекламы в Telegram и на YouTube нарушает законодательство. Каким именно образом – не сообщили.

Блогер Александра Поснова пожаловалась в своем канале, что ей пришло уведомление от ФАС.

"Сижу я такая на ноготочках, и приходит мне сообщение на почту о том, что на меня возбудили дело за распространение рекламы во влоге из Гималаев <…> И там у меня была реклама батончиков прекрасных, ореховых. И вдруг это оказалось запрещено законом РФ. В документе ссылались на то, что YouTube не заблокирован в России, не внесён в реестр нежелательных ресурсов, но доступ к нему формально ограничен. Замедлена скорость работы серверов", - цитирует блогера издание "Подъем".

По словам девушки, она оформила рекламу надлежащим образом, платила с нее налоги. Она надеется, что претензию ФАС удастся оспорить.