В Миассе многодетные семьи 10 лет не могли воспользоваться полагающейся им землёй

В Челябинской области больше 10 лет молодые многодетные семьи из Миасса не могут использовать выделенные земельные участки. Земля под строительство выделена еще в 2014-ом, но до сих пор отсутствует необходимая инфраструктура – дороги и электричество.

Одна из таких семей обратилась за помощью в 2023 г. Выяснилось, что рекомендации Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и представление прокурора Миасса долго не исполняли – не отказывали, но и конкретные сроки реализации не устанавливали.

"Я попросила прокурора Миасса обратиться в суд. Судебный процесс был небыстрым, назначали экспертизы, ответчик настойчиво возражал и даже обжаловал решение Миасского городского суда, которым на администрацию города возложена обязанность обеспечить участки инженерно-транспортной инфраструктурой в течение 24 месяцев со дня вступления в силу решения суда", - сообщила в своём telegram-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

На этой неделе Челябинский областной суд отклонил жалобу администрации Миасса и начался отсчёт времени, отведённого на восстановление прав многодетных семей, уточнила Сударенко.