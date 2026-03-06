В Прикамье осудили юношу, который пытался потушить Вечный огонь

В Прикамье осудили 18-летнего юношу, который пытался потушить Вечный огонь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Молодой человек из села Карагай признан виновным в реабилитации нацизма, а именно в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Ночью, 7 мая 2025 года пьяный молодой человек пришел к мемориальному комплексу воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в селе Карагай. С целью публичного осквернения символа воинской славы фигурант попытался потушить Вечный огонь, являющийся элементом мемориального комплекса, символизирующий неугасающую память народа о павших героях. Для этого он взял с плиты мемориала цветы и поместил их в пламя Вечного огня. После этого осужденный разбросал обгоревшие цветы на территории мемориала. Действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ.