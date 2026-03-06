В Челябинской области три матери-героини получили выплаты без заявлений

Трём жительницам региона, имеющим такое почётное звание, региональное отделение Социального фонда России беззаявительно назначило ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Речь идёт о сумме в 76,5 тыс. руб.

При этом мать-героиня вправе отказаться от выплаты и заменить её льготами. К ним относятся бесплатный проезд, бесплатные лекарства по рецепту, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставление земельного участка и другие меры поддержки, сообщает управление социального фонда России по Челябинской области.