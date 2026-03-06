Тюменские врачи помогли бойцу СВО избавиться от боли после осколочного ранения

Тюменские врачи помогли бойцу СВО избавиться от боли после осколочного ранения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Военнослужащий получил осколочное ранение на передовой, был прооперирован, однако симптомы остались.

В ОКБ №1 выявили повреждение сосудистого пучка правой паховой области. Специалисты провели операцию и восстановили кровообращение. В ходе хирургического вмешательства пациенту выполнили подвздошно-бедренно-подколенное шунтирование справа, рассказал врач сердечно-сосудистый хирург ОКБ № 1 Владимир Дудкин.

После курса реабилитации у молодого человека полностью восстановлено кровообращение.