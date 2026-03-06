Страховка как пропуск: мигрантам хотят закрыть въезд без полиса ДМС

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой запретить иностранным гражданам пересекать границу РФ без заранее купленной медицинской страховки. В беседе с "360.ru" политик оценил вердикт суда Евразийского экономического союза, который рассматривал вопрос выдачи бесплатных медицинских документов семьям приезжих работников.

Депутат отметил, что представители Киргизии настойчиво пытались переложить расходы на медицинское обслуживание своих граждан на российскую сторону. Однако решение суда поставило точку в этом вопросе. Миронов подчеркнул, что текущие законы позволяют пользоваться ОМС только официально трудоустроенным иностранцам, чей работодатель три года подряд перечислял страховые платежи. Поскольку основная масса мигрантов под эти параметры не попадает, им следует самостоятельно оплачивать услуги врачей через систему ДМС.

Парламентарий предложил организовать продажу страховок максимально удобно для государства. По его мнению, иностранцы должны приобретать российские полисы еще до выезда из своей страны, обращаясь в местные офисы наших страховых компаний. Такой подход Миронов назвал общепринятой мировой практикой, которая поможет навести порядок в сфере здравоохранения и снимет лишнее финансовое бремя с российских налогоплательщиков.

