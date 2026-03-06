06 Марта 2026
Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Венгрия обвинила Украину в транзите денег мафии

Венгрия требует от Украины объяснения по поводу перевозки инкассаторами государственного "Ощадбанка" больших сумм денег через венгерскую территорию. Ранее в Будапеште были задержаны семь инкассаторов "Ощадбанка".

Деньги, которые перевозили украинцы, могут принадлежать мафии, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, с января через Венгрию таким образом было перевезено $900 млн, 420 млн евро и 146 кг золота.

Сейчас задержанные везли из Австрии на Украину $40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота – это уже сообщили в "Ощадбанке". Там добавили, что перевозка средств и ценностей осуществлялась в соответствии с международным контрактом с австрийским Raiffeisen Bank.

"У нас есть ряд серьезных вопросов по этому поводу. Во-первых, это огромная сумма наличных денег, и зачем украинцам нужно было перевозить такую огромную сумму. Если это действительно транзакция между банками, то справедливо возникает вопрос, почему банки не проводят расчеты между собой путем перевода, зачем вообще такая большая сумма наличных денег должна проходить через Венгрию", - заявил министр иностранных дел Венгрии.

Будапешт уже возбудил уголовное дело по статье об отмывании денег.

В Киеве заявили о похищении украинских граждан и принадлежащих банку денег венгерскими властями. Все это происходит на фоне ухудшения отношений двух государств. Ранее Венгрия потребовала от Украины возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

