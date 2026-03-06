"Власть - от Бога". Депутат призвал не критиковать власть

Депутат Тюменской областной думы от "Единой России" Алексей Салмин призвал россиян не критиковать власть, если они чего-то не понимают в ее действиях. Он рассказал, что понял, что "вся власть - от Бога, поэтому надо смириться".

"Если мне не нравятся власть или режим, значит, я не дорос, чего-то еще не понял. В таком случае я просто ей не мешаю, не критикую, не противостою, а занимаюсь своим делом", - сказал Салмин.

Бывший патриарший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев), обративший внимание на заявление, отметил, что "подчиняться власти следует той, которая Божья. Которая заботится о народе, а не о своем благополучии, любит его (народ), боится прогневить Бога нечестными поступками". Если же власть несправедлива и преступна, то повиноваться ей не следует, подчеркнул митрополит.

Он напомнил об Основах социальной концепции РПЦ, где говорится, что "если власть принуждает православных верующих к...греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении", а христианин может не исполнять повеления власти, понуждающие к греху.

Слова апостола Павла, которые упомянул депутат Салмин, означают, что, согласно христианскому вероучению, любая власть попущена Богом, а не то, что ее действия априори верны и не подлежат критике.