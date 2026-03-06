Минтранс: Ситуация с вывозом россиян с Ближнего Востока нормализуется

Ситуация с вывозом российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется, сообщили в Минтрансе РФ.

Авиакомпании рассчитывают выполнить весь план-график вывозных рейсов до конца текущей недели вместо 14 марта.

Отмечается, что благодаря совместной работе с авиавластями других государств, авиакомпаниям удается выполнять в сутки больше рейсов, чем было запланировано. Так, вчера состоялся 41 рейс вместо плановых 37 и было перевезено 8,6 тыс. пассажиров вместо 8 тыс.

5 марта глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что около 20 тысяч организованных туристов (купивших туры) из РФ остаются на Ближнем Востоке, их вывезут регулярными рейсами. Списки на вывоз формируют авиакомпании из тех списков, которые подали туроператоры.