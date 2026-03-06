В Пермском крае на железной дороге обнаружено тело 14-летнего подростка

В Пермском крае на железной дороге обнаружено тело 14-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следствия, 5 марта 2026 года на перегоне станций Блочная — Кабельная Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован подросток. Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.

В соцсетях пишут, что якобы подросток занимался зацепингом — опасным способом передвижения на поездах с внешней стороны вагонов. Предположительно, он таким образом "поехал" домой и пропал.