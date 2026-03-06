Стоимость бензина на заправках в США достигла двухлетнего максимума

Стоимость бензина на американских заправках выросли до максимально высокого уровня с сентября 2024 года на фоне ближневосточного кризиса – чувствуются нарушения в цепочках поставок энергоносителей, пишет Bloomberg.

По данным Американской автомобильной ассоциации, розничная цена бензина в четверг выросла до $3,32 за галлон (около 69,5 руб. за литр).

Фьючерсы на бензин также подорожали на 27% на этой неделе и, похоже, покажут самый большой недельный рост с марта 2022 года.

Рост цен на топливо может стать серьезным ударом для Трампа и Республиканской партии на промежуточных выборах в конце 2026 года – как известно, действующий президент неоднократно заявлял, что снижение стоимости топлива – путь к доминированию Америки в энергетической сфере.