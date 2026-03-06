СМИ: Dior планирует возобновить работу в Москве через два года

Управляющая российским бизнесом Dior компания – ООО "Кристиан Диор кутюр Столешников", - ожидает, что работа двух магазинов люксового бренда в центре Москвы возобновится с 2028 года. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2025 год, пишет "Коммерсант". Компания, а также ГУМ (где располагался один из бутиков Dior) и французский концерн LVMH (владеет Dior) не стали комментировать эти планы.

Dior работал в России с середины 1990-х годов. В 2022 году – на фоне начала СВО – бренд приостановил работу магазинов. Всего у компании девять точек в РФ.

Эксперты считают, что иностранные люксовые бренды хотели бы вернуться в Россию в случае улучшения геополитических условий. В РФ обороты таких компаний всегда были внушительными.