Минобороны: 300 российских военных вернулись из украинского плена

Россия 6 марта вернула из украинского плена 300 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Взамен украинской стороне переданы 300 военнопленных ВСУ.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Позже они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

5 марта Россия вернула из украинского плена 200 военных, взамен переданы 200 военнопленных ВСУ. В тот же день глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский анонсировал в рамках договоренностей в Женеве обмен военнопленными 500 на 500 человек.

Среди освобожденных накануне военнопленных было шестеро свердловчан, сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.