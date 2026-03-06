06 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В центре Екатеринбурга инспекторы остановили автомобиль свердловского вице-губернатора

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели праздничную акцию в честь предстоящего 8 Марта. Одной из ее участниц стала заместитель губернатора Свердловской области и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чей автомобиль остановили в самом центре города.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, главной площадкой акции стала площадь у Дома Севастьянова, где инспекторы лично вручали цветы женщинам за рулем. В какой-то момент они остановили автомобиль, в котором находилась вице-губернатор Свердловской области, глава минздрава региона Татьяна Савинова.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили цветы Татьяне Савиновой(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Замглавы областной Госавтоинспекции Дмитрий Кузнецов вручил ей цветы и поздравил с наступающим праздником. Савинова поблагодарила сотрудников ГАИ за теплые слова и заботу о безопасности на дорогах. Свердловский вице-губернатор отметила, что такие акции "делают дороги добрее" и напоминают о важности взаимного уважения между всеми участниками движения.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили цветы Татьяне Савиновой(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Параллельно у администрации Екатеринбурга проходила отдельная акция, в которой принял участие мэр Алексей Орлов. Вместе с сотрудниками городской Госавтоинспекции он вручал цветы женщинам-водителям и призывал всех к соблюдению правил дорожного движения.

Теги: Савинова, акция, цветы, Госавтоинспекция, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

