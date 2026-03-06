Иран применит против США и Израиля ракеты новых поколений

Иран планирует в ближайшие дни применить более передовые ракеты в операции против США и Израиля, сообщило агентство Fars.

"Новое поколение ракет уже в пути", - заявил источник в Корпусе стражей исламской революции Ирана.

По его данным, до этого Иран в основном использовал ракеты 2012-2014 годов производства.

Ранее издание Politico сообщило, что администрация Дональда Трампа не была готова к масштабной войне в Иране, в которую ввязалась, и теперь в Белом доме наступает понимание, что придется потратить значительно больше ресурсов и времени, чем планировалось.

Сообщалось, что у США в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем THAAD, такое мнение телекомпании АВС выразила старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико. И уже пятый истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США потерпел крушение или был сбит на Ближнем Востоке.