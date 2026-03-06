Страны ЕС выступили против ускоренного вступления Украины

Страны ЕС высказались против ускоренного вступления Украины в блок, пишет Politico.

На ужине в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен послы четко заявили, что их страны не поддерживают формат ускоренного или упрощенного членства Киева к 2027 году. Это делает невозможным применение модели "сначала членство, потом интеграция", которую некоторые в ЕС продвигали, надеясь сначала принять Украину, а уже потом интегрировать.

Более того, несколько ведущих стран ЕС уже согласовали жесткую позицию против вступления Украины. Они не против принять Украину в будущем, но не собираются нарушать процедуры и отказаться от системы, основанной на заслугах. Если Украина хочет вступить в ЕС, она должна учитывать интересы стран союза. Это реалистичная модель, а то, чего хотят в Киеве, нереалистично и несправедливо.

Интересно, что за ускоренное принятие Украины также президент США Дональд Трамп. США это может быть нужно для ослабления Европы. Зеленский же видит это как реализацию вековой "украинской мечты". Он требует принять Украину в ЕС в 2027 году, причем полноценно, а не постепенно. Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно исключил это к 2027 году. По его словам, это слишком быстро, такой процесс занимает годы. Он согласен с данной перспективой для Украины, но не в столь сжатые сроки.