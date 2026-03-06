Школу-студию МХАТ возглавил Хабенский, МХАТ им. Горького - Безруков

Министерство культуры России объявило о кадровых перестановках в руководстве МХАТ.

И.о.ректора Школы-студии МХАТ назначен руководитель Московского художественного театра имени Чехова, народный артист России, актер и кинорежиссер Константин Хабенский.

Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал худрук Московского губернского театра, актер и режиссер Сергей Безруков.

В середине февраля 2026 года пост и.о. ректора Школы-студии покинул режиссер Константин Богомолов. Его назначение вызвало скандал. "Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и её нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", — написал Богомолов в своём telegram-канале.

Министр культуры России Ольга Любимова, говоря о назначении Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ, объяснила выбор "профессионализмом" Богомолова. По мнению же выпускников учреждения, которые составили обращение в Минкульт, назначение Богомолова нарушило традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории. Авторы обращения выразили опасение, что школа может превратиться в инструмент внешнего влияния. Особое раздражение вызвал и сам момент назначения — на девятый день после смерти Золотовицкого.

Стоит отметить, что традиции преемственности Хабенский тоже не соответствует: 54-летний актер является выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Что касается Безрукова, то он как раз окончил Школу-студию МХАТ. Его имя называлось среди возможных претендентов на пост ректора заведения. Тогда актер отказался комментировать свое возможное назначение, отметив, что он очень загружен работой в Губернском театре.