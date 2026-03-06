06 Марта 2026
Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов в преддверие 8 марта поздравил жительниц Камызякского района: Ваша миссия — самая важная и почётная!

Торжественный прием в честь Международного женского дня 8 марта состоялся в Камызякском районном Доме культуры. В праздничном мероприятии «Букет из нежных слов» приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и глава Камызякского района Михаил Черкасов. Чествовали сотрудниц предприятий и организаций муниципалитета. 

Обращаясь к участницам праздничного торжества, Игорь Мартынов отметил, что женщины трудятся во всех социальных и экономических сферах, занимают высокие должности в органах государственной власти и местного самоуправления, активно участвуют в общественной и политической жизни Астраханской области и Камызякского района.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

"Благодарю вас за ежедневный труд, ответственность, умение найти компромисс в сложных ситуациях и принимать взвешенные решения. Особые слова благодарности женщинам-матерям, тем, кто растит детей, кто хранит семейный очаг, кто своим трудом и любовью создает будущее нашей Астраханской области, кто воспитывает патриотов своей страны – настоящих героев. Ваша миссия — самая важная и почётная", - сказал Игорь Мартынов и пожелал жительницам района благополучия, здоровья, любви и понимания со стороны близких.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Спикер регионального парламент вручил лучшим представительницам профессий Почетные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области. Также Игорь Мартынов вручил Медаль Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть» помощнику начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Камызяк, Камызякского и Приволжского районов Астраханской области Анне Шмелевой.

Отдельно Председатель областной Думы поблагодарил жен и матерей военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО.

«Вы стали надежным тылом для бойцов. Вместе с вами – верю в Победу! Мы гордимся героями Камызякского района», - подчеркнул Игорь Мартынов.

Участник торжественного мероприятия приветствовал и глава муниципалитета Михаил Черкасов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В завершении с творческими номерами выступили детские и юношеские ансамбли, артисты творческих коллективов Камызякского района.

