Новым главой ЦГБ №7 Екатеринбурга стал Сергей Мартиросян

Новым руководителем ЦГБ №7 Екатеринбурга стал Сергей Мартиросян. Сегодня замгубернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова представила его коллективу.

В 1999 году Сергей Мартиросян окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "Акушерство и гинекология". В 2006 году в Екатеринбурге он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Профилактика осложнений беременности и родов при железодефицитной анемии на Крайнем Севере".

Оставшись в уральской столице, с 2008 года он занимал должность главного акушера-гинеколога города, а в 2010-м возглавил одно из самых крупных детских лечебных учреждений Екатеринбурга — детскую городскую больницу № 10. Благодаря ему на базе больницы был создан Екатеринбургский клинический перинатальный центр, который вскоре вошел в топ перинатальных центров России.

В 2022 году Сергей Мартиросян переехал в Москву, заняв должность замглавврача по акушерско-гинекологической помощи - руководителя перинатального центра и возглавив самый крупный в столице перинатальный центр в составе крупной многопрофильной больницы.

Является экспертом Национального института качества Росздравнадзора в области качества и безопасности медицинской деятельности, а также разработчиком клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации по акушерству и гинекологии.