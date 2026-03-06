Песков отреагировал на угрозы Орбану шуткой про 5-ю статью НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Пора применять 5-ю статью НАТО", - сказал представитель Кремля журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, говоря об угрозах Киева в адрес входящей в Североатлантический альянс Венгрии.

Накануне Зеленский снова напал на Обрана, пригрозив дать его адрес своим боевикам, если премьер-министр и далее будет блокировать кредит ЕС в 90 млрд евро. "У нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком", - сказал Зеленский.