Екатеринбургские суворовцы почтили память великого разведчика Николая Кузнецова

9 марта 1944 года навсегда будет вписано в историю нашей страны, как день гибели сотрудника внешней разведки, Героя Советского Союза, настоящей легенды времен Великой Отечественной войны - Николая Ивановича Кузнецова. Уральский самородок из маленькой деревни Зырянка (Свердловской области) обладая феноменальными способностями смог ликвидировать 11 высших чинов Германии, получить необходимые разведданные и погибнуть героем, не желая сдаваться в плен немецким военным.

Накануне дня памяти легенды разведки в столице Урала у его монумента собрались кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища. Они активно взялись за метлы и лопаты, чтобы очистить от снега, убрать мусор около памятника легендарному разведчику, а после возложить к монументу живые цветы и венки. Уже более пяти лет мероприятие проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

«Мы все знаем о подвигах Николая Кузнецова. Считаю, что мы просто обязаны всегда помнить о Николае Ивановиче и заботиться о его монументе. Очень важно помнить, знать и чтить историю своей страны и подвиги предков. Не зная прошлого, не имеешь будущего», - Иван Устьянцев младший сержант воспитанник Екатеринбургского суворовского военного училища, участник парада Победы в Екатеринбурге.

После возложения цветов суворовцы буквально погрузились и прочувствовали судьбу легендарного разведчика, посетив мультимедийную выставку «Николай Кузнецов. Человек-Легенда», которая создана в парке «Россия – моя история» по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины. История Кузнецова и его эпохи рассказана на основе архивных документов, писем, дневников, кадров их хроники при помощи современных мультимедийных технологий.

«Николай Иванович Кузнецов - настоящий патриот нашей страны и пример для подражания. Уникальная личность и самородок из уральской деревни, который прожил невероятную, пусть и короткую жизнь. Уже более пяти лет вместе с курсантами Суворовского училища мы поддерживаем памятник в чистоте, а на выставке рассказываем историю жизни Николая Кузнецова через технологии игрового обучения. Кузнецов был невероятным человеком и для учредителей Фонда святой Екатерины очень важно сохранять память о нем, чтобы будущие поколения гордились такими земляками», - отметила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.