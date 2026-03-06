06 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Происшествия Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Селфи на миллион: петербуржец заплатит за порчу трона Павла I

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт по иску к Александру Дробышеву, который повредил уникальный экспонат в главном музее города. Мужчине придется выплатить 847 тысяч рублей за неосторожное обращение с троном магистра Мальтийского ордена, созданным в конце XVIII столетия.

Глава судебной пресс-службы Дарья Лебедева пояснила в своем ТГ-канале, что основная часть взыскания - почти 826 тысяч рублей - покроет стоимость восстановительных работ. Еще 21,5 тысячи рублей нарушитель отдаст в качестве госпошлины.

Инцидент произошел в марте 2025 года, когда гость решил проигнорировать музейные правила ради эффектного кадра. Дробышев перешагнул через защитные канаты и уселся на императорское кресло, чтобы сделать фотографию. Когда смотрительница сделала ему замечание, мужчина проявил агрессию и вскочил ногами на подножную скамью раритета. После этого дебошира задержали сотрудники Росгвардии.

Экспертиза зафиксировала серьезный ущерб: сиденье трона деформировалось, на старинном бархате появились разрывы и сечения, а ткань на подставке для ног покрылась глубокими трещинами. Теперь реставраторам предстоит кропотливый труд по спасению памятника истории. Пострадавший предмет мебели имеет огромную культурную ценность. Мастера изготовили это кресло в 1799-1800 годах специально для Павла I.

В прошлом году во время церемонии прощания с художником Зурабом Церетели в столичном Храме Христа Спасителя одна из посетительниц попыталась сфотографироваться рядом с открытым гробом. Сотрудники службы безопасности оперативно вмешались и остановили женщину, не дав ей сделать селфи с покойным.

Теги: суд, петербург, трон,


