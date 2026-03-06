06 Марта 2026
Общество Тюменская область Сахалинская область
Фото: t.me/SVIvanova_tmn

Светлана Иванова в Южно-Сахалинске провела рабочие встречи по вопросам межмуниципального сотрудничества

"Свой отпуск провожу в Южно-Сахалинске на Чемпионате России  по лыжным гонкам. Не упустила возможности провести и рабочие встречи", - сообщила в своем телеграмм-канале председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

(2026)|Фото: t.me/SVIvanova_tmn

Первая встреча с координатором федерального партийного проекта в Сахалинской области, депутатом Сахалинской областной Думы Натальей Коршуновой состоялась в местном штабе «Единой России». Темой обсуждения стали вопросы по работе движения, обмен информацией об успешных практиках.

(2026)|Фото: t.me/SVIvanova_tmn

Вторую встречу Светлана Иванова провела с Председателем городской Думы Южно-Сахалинска Олегом Логачевым и его заместителем Татьяной Рудаковой, которая курирует «Женское движение Единой России» в Южно-Сахалинске. В ходе встречи обсуждалась перспектива заключения соглашения о сотрудничестве между думами.

(2026)|Фото: t.me/SVIvanova_tmn

"Межмуниципальное взаимодействие для депутатов — это не просто формальные встречи или подписание соглашений. Это реальный рабочий инструмент, который приносит конкретную пользу — в первую очередь жителям наших городов", - подчеркнула председатель Тюменской городской Думы.

(2026)|Фото: t.me/SVIvanova_tmn

Напомним, в январе в Тюмени на площадке городской Думы состоялась рабочая сессия открытый диалог «Об опыте работы представительных органов власти по укреплению мира и согласия», в которой приняли участие делегации из Рязани, Волгограда, Якутска, Ульяновска, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Ханты-Мансийска, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменской области и др. 

В рамках визита руководителей органов местного самоуправления в Тюмень на площадке Тюменской городской Думы состоялись подписания соглашений о межмуниципальном сотрудничестве. Были заключены договоренности между Екатеринбургом и Рязанью, Рязанью и Челябинском, Рязанью и Ульяновском, а также Ульяновском и Курганом. Добавим, что межмуниципальное взаимодействие Тюменской городской Думы налажено с 10 субъектами.

Теги: севтлана иванова, тюменская городская дума, мужмуниципальное сотрудничество , южно-сахалинск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

