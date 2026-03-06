Суд арестовал обвиняемого в убийстве медсестры в уральской больнице

Суд поместил под арест обвиняемого в убийстве медсестры в уральском поселке Рефтинском. Ближайшие месяцы он проведет в СИЗО.

Напомним, все случилось днем 4 марта в местной больнице: 37-летней женщине нанесли несколько ножевых ранений, она скончалась на месте. Подозреваемого задержали, им оказался бывший муж медсестры. Сообщалось, что у погибшей остались шестеро детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвинение в убийстве предъявлено Сергею Блискунову. Согласно материалам дела, он нанес бывшей жене не менее 18 ножевых ударов. Следствие вышло с ходатайством о заключении Блискунова под стражу.

Асбестовский городской суд отправил уральца под арест. В СИЗО он будет находиться до 3 мая 2026 года включительно.

Новыми подробностями жуткого и резонансного ЧП с Накануне.RU поделился руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Я попросил моих коллег, представителей ОВД Асбеста, где в одной из камер ИВС содержался под стражей главный фигурант этой громкой криминальной истории, спросить у обвиняемого в жестоком убийстве матери собственных семерых детей: хотел бы он принять участие в похоронах погибшей от его многочисленных тяжелых ножевых ранений супруги и хотел бы он попросить прощения у родных за неадекватный и абсолютно дикий поступок? Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал со словами: "Конечно да. Я же ее любил".

Далее гражданин выразил сожаление о случившемся, свое раскаяние и намерение просить прощения за совершенный непоправимый грех, а также готовность любым путем пытаться искупить вину. Насколько прозвучавшие слова были искренними, время покажет. Впрочем, шестерым в один миг осиротевшим несовершеннолетним дочерям убитой женщины теперь от этого легче не станет. Горе, которое не вылечит ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца", - отметил полковник Горелых.

Напомним, ранее следователи СК восстановили всю картину произошедшего. Также стали известны некоторые обстоятельства жизни этой семьи.