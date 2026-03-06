Суд арестовал обвиняемого в убийстве медсестры в уральской больнице

06 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Асбестовский городской суд

Суд арестовал обвиняемого в убийстве медсестры в уральской больнице

Суд поместил под арест обвиняемого в убийстве медсестры в уральском поселке Рефтинском. Ближайшие месяцы он проведет в СИЗО.

Напомним, все случилось днем 4 марта в местной больнице: 37-летней женщине нанесли несколько ножевых ранений, она скончалась на месте. Подозреваемого задержали, им оказался бывший муж медсестры. Сообщалось, что у погибшей остались шестеро детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвинение в убийстве предъявлено Сергею Блискунову. Согласно материалам дела, он нанес бывшей жене не менее 18 ножевых ударов. Следствие вышло с ходатайством о заключении Блискунова под стражу.

Асбестовский городской суд отправил уральца под арест. В СИЗО он будет находиться до 3 мая 2026 года включительно.

Обвиняемый в убийстве медсестры в Рефтинском Сергей Блискунов в суде(2026)|Фото: Асбестовский городской суд

Новыми подробностями жуткого и резонансного ЧП с Накануне.RU поделился руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Я попросил моих коллег, представителей ОВД Асбеста, где в одной из камер ИВС содержался под стражей главный фигурант этой громкой криминальной истории, спросить у обвиняемого в жестоком убийстве матери собственных семерых детей: хотел бы он принять участие в похоронах погибшей от его многочисленных тяжелых ножевых ранений супруги и хотел бы он попросить прощения у родных за неадекватный и абсолютно дикий поступок? Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал со словами: "Конечно да. Я же ее любил".

Далее гражданин выразил сожаление о случившемся, свое раскаяние и намерение просить прощения за совершенный непоправимый грех, а также готовность любым путем пытаться искупить вину. Насколько прозвучавшие слова были искренними, время покажет. Впрочем, шестерым в один миг осиротевшим несовершеннолетним дочерям убитой женщины теперь от этого легче не станет. Горе, которое не вылечит ни время, ни возраст, ни любые покаяния озверевшего отца", - отметил полковник Горелых.

Напомним, ранее следователи СК восстановили всю картину произошедшего. Также стали известны некоторые обстоятельства жизни этой семьи.

Теги: медсестра, убийство, суд, арест, Рефтинский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2026 13:12 Мск "Старший сын погиб несколько лет назад": силовики о семье уральской медсестры, убитой мужем в больнице

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети