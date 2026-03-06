Эксперт: Свежего продовольствия в Дубае хватит на десять дней

В Дубае свежее продовольствие (овощи, фрукты и т.д.) в случае продолжения военных действий может хватить лишь на десять дней, предположил глава швейцарского транспортно-логистического концерна Kühne+Nagel Штефан Пауль.

Эксперт отметил, что страны Персидского залива крайне зависимы от продовольственного импорта, а сейчас они оказались отрезаны от поставок и по морю, и по воздуху. Самостоятельно они себя продуктами не обеспечивают.

Теоретически возможна транспортировка продовольствия из Саудовской Аравии, но пропускная способность дорог в этом регионе крайне невысокая, понадобятся тысячи фур, чтобы доставить в Дубай груз, который обычно доставляется одним морским контейнеровозом на 20 тыс. контейнеров, сказал Пауль эфире швейцарской телерадиокомпании SRF.