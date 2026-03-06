Мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал поручение по ускорению восстановительных работ на повреждённых остановочных павильонах города

«Мне в социальных сетях поступили вопросы от жителей, когда на железнодорожном вокзале появится новая остановка. Я поручил профильным ведомствам провести ревизию поврежденных остановок во всём городе и установить конкретные сроки замены – эта задача будет на моём личном контроле», - сообщил мэр города Хабаровска Сергей Кравчук.

В соответствие с поручением главы города, современную остановку установят на железнодорожном вокзале в Хабаровске на месте посадки и высадки пассажиров общественного транспорта, расположенном на противоположной стороне от здания вокзала. Имевшийся тут старый павильон пришлось демонтировать после того, как он был сильно поврежден в результате ДТП.

Также современную остановку закрытого типа по примеру новых павильонов на маршруте № 1 – от Комсомольской площади до аэропорта – в этом месте планируют установить с наступлением положительных температур.

«Предварительно там должны подготовить посадочную площадку, заменить плитку, – отметил начальник городского управления инвестиционного развития Руслан Горлов. – Только потом на объект зайдет инвестор и установит новый павильон».