Венгрия остановит транзит товаров на Украину до возобновления поставок по нефтепроводу "Дружба"

Венгрия намерена остановить транзит важных для Украины товаров до тех пор, пока Киев не согласится возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть", - заявил Орбан в эфире радиостанции "Кошут".

"Мы не удовлетворим требование Украины отказаться от дешевых российских энергоносителей, мы не дадим им денег и не пустим их в Европейский союз – даже если они будут шантажировать нас или угрожать смертью", - добавил премьер-министр.

Также он назвал действия президента Украины Владимира Зеленского "государственным бандитизмом".

Ранее МИД Украины обвинил Будапешт в похищении семи инкассаторов, перевозивших ценности из Австрии на Украину.