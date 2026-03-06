Почти 80% россиян одобряют деятельность Владимира Путина

Фонд "Общественное мнение" опубликовал на своем портале актуальные результаты социологического исследования. Выяснилось, что 77% граждан положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента.

Лишь каждый десятый участник опроса высказал противоположную точку зрения, а еще 13% респондентов не смогли сформулировать четкую позицию.

Кроме того, социологи зафиксировали высокий уровень личного доверия к лидеру страны - об этом заявили 76% опрошенных. Отрицательно на данный вопрос ответили 13% россиян, в то время как 11% участников анкетирования пока не определились со своим отношением.

Сотрудники ФОМ собирали данные в период с конца февраля по начало марта, охватив 97 населенных пунктов в 51 российском регионе. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних граждан. Эксперты подчеркивают, что статистическая погрешность итоговых цифр не превышает 3,6%.