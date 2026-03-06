Минэнерго ускоренно создает госкорпорацию для строек на 56 трлн рублей

Министерство энергетики разработало проект закона о появлении нового инфраструктурного гиганта - компании "Росэнергопроект". Организация возьмет на себя роль главного диспетчера заказов на возведение энергетических объектов, общая стоимость которых достигает 56,6 трлн рублей.

Руководитель министерства Сергей Цивилев обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой одобрить документ в кратчайшие сроки. Чтобы сэкономить время, ведомство предлагает не тратить месяцы на устранение претензий других регуляторов, а передать проект в правительство с перечнем разногласий. Одновременно с этим министр попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина организовать предварительные консультации по законопроекту, пишет "Ъ".

Чиновники подчеркивают, что традиционный порядок согласования слишком медленный для текущего состояния отрасли. По их мнению, только создание специальной госкомпании позволит начать новый цикл вложений, без которого энергетическую систему страны ждет упадок. В связке с оператором начнет работу отраслевой финансовый фонд. Он обеспечит застройщиков дешевыми кредитами, используя для этого налоговые поступления от ТЭК и прямые платежи со стороны предпринимателей. Новая структура будет отвечать за закупку техники, курировать строительство гидроэлектростанций и выдавать авансы подрядчикам.

Генерирующие компании одобряют реформу и призывают принять документы как можно быстрее из-за серьезного дефицита ресурсов. В то же время представители крупного бизнеса, потребляющего электричество, видят в инициативе угрозу. Они считают, что закон просто легализует рост финансовой нагрузки на частный сектор, не давая взамен никаких гарантий качества инфраструктуры. Аналитики Высшей школы экономики подтверждают, что Минэнерго осознанно идет на ускорение процедур. В условиях энергетического кризиса у государства нет возможности ждать завершения стандартных бюрократических циклов, которые могут длиться годами.