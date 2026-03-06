В Хабаровске проверили отремонтированные по программе капитального ремонта дома

06 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

В Хабаровске проверили отремонтированные по программе капитального ремонта дома

В Хабаровском крае продолжается реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД). В краевом министерстве ЖКХ отмечают, что одним из самых популярных видов работ у граждан является ремонт фасадов, с помощью которого удается существенно сократить теплопотери и освежить внешний вид зданий. Также хабаровчане активно голосуют за замену лифтов и ремонт крыш. В 2026 году в крае обновят 7 фасадов, установят 126 лифтов и приведут в порядок 22 крыши.

Накануне представители минЖКХ и Фонда капремонта оценили качество выполненных работ в нескольких домах Хабаровска. Так, в двухэтажном 12-квартирном  доме на улице Ильича, построенном в 1958 году,  стоимость ремонтных работ составила около 3 млн рублей. Собственники проголосовали за увеличение ежемесячного взноса на капремонт, что позволило обновить фасад с использованием механизма заимствования.

"В связи с тем, что площадь жилых помещений небольшая, у собственников возникли трудности с накоплением средств. Поэтому они приняли решение об увеличении взноса до 31,24 рублей за кв. метр. Для применения механизма заимствования необходимо соблюдать условия возвратности: ремонт выполнен сейчас, а средства в Фонд будут возвращаться за счет будущих взносов собственников", – сказал заведующий сектором капитального ремонта министерства ЖКХ края Роман Пуховец.

Также специалисты посетили 10-этажный дом по улице Тихоокеанской. Здесь жильцы отметили, что до ремонта фасадов температура в квартирах была не комфортной. На общем собрании было принято решение произвести ремонт фасада.

строительство новостройка(2012)|Фото: Накануне.ru

"Ремонт фасада является комплексным мероприятием, в результате которого жильцам заменили теплоизоляцию здания, зашили торцевые стены дома, провели герметизацию межпанельных швов. Работы успешно выполнены, прошла зима, ни одного обращения к нам не поступало", - сообщил заместитель директора – начальник УТЗ "Регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" Валентин Савин.

В мэрии Хабаровская напомнили, что капитальный ремонт многоквартирных домов проводится на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет взносов на капитальный ремонт. Решение должно быть оформлено протоколом и направлено в Хабаровский краевой фонд капитального ремонта.

Всего в краткосрочный план на 2026 год в Хабаровском крае включено 226 МКД, в которых запланировано проведение 639 работ и услуг на общую сумму 1,26 млрд рублей. Сегодня строительные работы ведутся в 143 домах. Еще по 75 домам объявлены аукционы для отбора подрядных организаций.

Теги: капитальный ремонт, мкд, ремонт фасада, замена лифтов, фонд капремонта, мэрия хабаровска


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети