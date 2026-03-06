В Хабаровске проверили отремонтированные по программе капитального ремонта дома

В Хабаровском крае продолжается реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД). В краевом министерстве ЖКХ отмечают, что одним из самых популярных видов работ у граждан является ремонт фасадов, с помощью которого удается существенно сократить теплопотери и освежить внешний вид зданий. Также хабаровчане активно голосуют за замену лифтов и ремонт крыш. В 2026 году в крае обновят 7 фасадов, установят 126 лифтов и приведут в порядок 22 крыши.

Накануне представители минЖКХ и Фонда капремонта оценили качество выполненных работ в нескольких домах Хабаровска. Так, в двухэтажном 12-квартирном доме на улице Ильича, построенном в 1958 году, стоимость ремонтных работ составила около 3 млн рублей. Собственники проголосовали за увеличение ежемесячного взноса на капремонт, что позволило обновить фасад с использованием механизма заимствования.

"В связи с тем, что площадь жилых помещений небольшая, у собственников возникли трудности с накоплением средств. Поэтому они приняли решение об увеличении взноса до 31,24 рублей за кв. метр. Для применения механизма заимствования необходимо соблюдать условия возвратности: ремонт выполнен сейчас, а средства в Фонд будут возвращаться за счет будущих взносов собственников", – сказал заведующий сектором капитального ремонта министерства ЖКХ края Роман Пуховец.

Также специалисты посетили 10-этажный дом по улице Тихоокеанской. Здесь жильцы отметили, что до ремонта фасадов температура в квартирах была не комфортной. На общем собрании было принято решение произвести ремонт фасада.

"Ремонт фасада является комплексным мероприятием, в результате которого жильцам заменили теплоизоляцию здания, зашили торцевые стены дома, провели герметизацию межпанельных швов. Работы успешно выполнены, прошла зима, ни одного обращения к нам не поступало", - сообщил заместитель директора – начальник УТЗ "Регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" Валентин Савин.

В мэрии Хабаровская напомнили, что капитальный ремонт многоквартирных домов проводится на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет взносов на капитальный ремонт. Решение должно быть оформлено протоколом и направлено в Хабаровский краевой фонд капитального ремонта.

Всего в краткосрочный план на 2026 год в Хабаровском крае включено 226 МКД, в которых запланировано проведение 639 работ и услуг на общую сумму 1,26 млрд рублей. Сегодня строительные работы ведутся в 143 домах. Еще по 75 домам объявлены аукционы для отбора подрядных организаций.