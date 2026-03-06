Имущество экс-замглавы Минобороны Цаликова могут изъять в пользу государства

Имущество и активы бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова могут быть обращены в доход государства. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его словам, это произойдет, если будет установлено, что имущество было приобретено на доходы, полученные коррупционным путем.

По данным SHOT, высокопоставленному военному принадлежало три земельных участка, один из них площадью 2,2 гектара. В собственности у него также было два жилых дома, один из которых почти на 2 тысячи квадратных метров, квартира, гараж и беседка. Несколько домов и участок также были оформлены на жену Цаликова, пишет телеграм-канал.

По информации Mash, имущество семьи военного оценивается почти в миллиард рублей, оно записано на детей Цаликова и их фирмы.

Цаликова задержали 5 марта, он стал фигурантом дела о создании преступного сообщества, коррупции и отмывании нелегальных доходов. Суд отправил его под домашний арест.

Цаликов стал уже четвертым бывшим замом Шойгу, попавшим под следствие. Также осуждены или находятся под следствием Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов.