На выборах в Госдуму будут использовать беспилотники

Центральная избирательная комиссия намерена разрешить использование беспилотников для организации выборов в Госдуму в сентябре 2026 года, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она считает, что дроны могут, например, доставлять избирательную документацию туда, где нет интернета и сложно добраться людям.

"Мы будем широко применять беспилотники, поскольку у нас 36 регионов, где трудно добраться. Коллегам приходится на вертолётах, на самолётах лететь, на плотах добираться, на бульдозерах – на чём угодно, чтобы достичь таких мест", - сказала Памфилова во время выступления на "Форуме в большом городе".

Также ЦИК намерен широко использовать искусственный интеллект.