Венгерская оппозиция возмущена угрозами Зеленского расправиться с Орбаном

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" и главный соперник премьера Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах Петер Мадяр резко раскритиковал постоянные хамские выпады Зеленского в адрес Орбана.

Он сказал, что "ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать ни одному венгру". Мадяр призвал киевского главаря объяснить свои слова и отозвать их, то есть фактически принести извинения.

Накануне Зеленский снова напал на Обрана, пригрозив дать его адрес своим боевикам, если Орбан и далее будет блокировать кредит ЕС в 90 млрд евро.

"У нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком", - сказал Зеленский.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто был в шоке от угроз расправы со стороны киевского выскочки, который перешел все границы. Он подчеркнул, что Зеленскому не удастся втянуть Венгрию в военное столкновение с Россией.

"Это Украина, это украинская "культура", именно этим человеком восхищается Брюссель, именно эту страну хотят принять в ЕС… Никто не может угрожать Венгрии и венгерскому премьер-министру, никто не может нас шантажировать только потому, что мы не готовы платить цену за ***** Украины и не хотим из-за Украины платить более высокие цены за энергию!" – написал Сийярто.

По мнению экспертов, Зеленский фактически участвует в предвыборной кампании в Венгрии против Орбана, добиваясь его поражения и смены курса страны на проукраинский.