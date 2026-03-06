Украина обвинила Венгрию в похищении семи инкассаторов "Ощадбанка"

Министерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию в похищении семи инкассаторов. Сотрудники государственного "Ощадбанка" были задержаны в Будапеште, с ними нет связи, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Эти семь украинцев являются сотрудниками государственного "Ощадбанка", которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, перевозивших деньги и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками. Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и украла деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил г-н Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", - говорится в заявлении Сибиги.

Киев направил официальную ноту с требованием освобождения украинских граждан.