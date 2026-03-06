Супругу свердловского экс-вице-губернатора обвиняют в хищении 15 миллионов

В суде озвучили сумму, которую, как считает обвинение, похитила супруга бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирина Чемезова. Речь идет о почти 15 млн рублей.

Как передает ЕАН, всего в деле фигурирует два эпизода - на 4 млн 223 тыс. 705 рублей и на 10 млн 752,6 тыс. рублей. Обе суммы являются частью гранта от свердловского департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, которые предоставили компании "Новый мир", принадлежащей Чемезовой.

Ирина Чемезова отрицает все обвинения, а ее адвокаты настаивают на прекращении уголовного преследования.

Напомним, руководитель свердловского отделения "Союза женщин России" проходит обвиняемой по делу о мошенничестве, которое связано с пляжем Tava на берегу озера Таватуй, созданным ее компанией "Новый мир" с помощью грантов областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В сентябре Чемезову отправили под домашний арест, а в декабре меру пресечения продлили до 17 июня 2026 года.

Уголовное дело насчитывает 14 томов. Кроме этого, бывшие супруги выступали ответчиками по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго". Стоит отметить, что вину Чемезова не признает, называя себя"заложницей уголовного дела ее мужа".