06 Марта 2026
Политика За рубежом
Фото: U.S. Air National Guard / Master Sgt. Patrick Evenson / Reuters

СМИ: Американские следователи допустили, что школу в Иране атаковали США

Следователи Вооруженных сил США допускают, что удар по школе в Иране нанесли американские военные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

По словам источников, военные следователи "считают вероятным", что ВС США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, но расследование еще не завершено.

Газета The New York Times сообщает, что удар по школе мог быть частью операции американских ВВС против расположенной рядом базы ВМС КСИР. Издание провело собственный анализ спутниковых снимков.

Напомним, школа для девочек в городе Минаб на юге Ирана попала под удар 28 февраля — в день начала военной операции США и Израиля. По последним данным, погибла 171 школьница. Еще около 100 человек получили ранения. В ООН заявили, что считают необходимым провести разбирательство в связи с трагедией.

Теги: иран, школа, сша, израиль


