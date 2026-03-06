Финляндия рассматривает размещение на своей территории ядерного оружия

Финляндия планирует разрешить размещение ядерного оружия на территории страны, пишут местные СМИ.

Закон об атомной энергии, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерных взрывчатых веществ на своей территории. Финские политики считают, что он устарел и в сложившихся условиях его пора отменить. А значит, откроется возможность для размещения ядерного оружия США в Финляндии. При этом благодаря членству в НАТО Финляндия полагается на ядерное сдерживание США в своей обороне, неоднократно отмечал президент страны Александр Стубб. Однако сообщается, что политическое решение уже принято.

В конце 2025 года Bild писала, что Финляндия продолжает активно строить подземные бункеры. Их уже более 50 тыс. по всей стране, где можно разместить практически все население - около 5,6 млн человек. Так, Хельсинки бункер находится на глубине 20 м и может вместить 6 тыс. Он рассчитан на то, чтобы выдержать ядерный удар.

Ранее о желании разместить ядерное оружие на своей территории заговорили в Эстонии и Польше. Все страны оправдывают это "российской угрозой". Российские власти подчеркивают, что размещение ядерного оружия в Европе не усилит ее безопасность.