Мерзлякова: Среди освобожденных военнопленных было шестеро свердловчан

Шестеро свердловчан возвращаются домой из украинского плена. Об этом рассказал уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"У нас очень хорошая новость – на землю Белоруссии ступили шестеро освобожденных наших земляков. Трое освобожденных из Екатеринбурга, а трое с севера области: из Ивделя, Лесного и Североуральска. Встречать пленных еще накануне в Белоруссию выехала Татьяна Николаевна Москалькова", – передает слова омбудсмена ЕАН.

Напомним, что сегодня Россия вернула из украинского плена 200 военных, взамен переданы 200 военнопленных ВСУ. В Белоруссии им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский анонсировал в рамках договоренностей в Женеве обмен военнопленными 500 на 500 человек. "5-6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся", - написал он в Telegram-канале.

В конце февраля Россия и Украина обменялись телами погибших. РФ передала украинской стороне 1 тыс. тел. В ответ были переданы 35 тел.