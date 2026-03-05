В Кремле прокомментировали задержание бывшего первого замминистра обороны РФ Цаликова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего первого заместителя главы Минобороны Руслана Цаликова. По его словам, в Кремле не знают деталей, но уверены, что задержание стало итогом работы правоохранительных органов.

"Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу", - пояснил Песков журналисту Life Александру Юнашеву. Об этом последний написал в своих соцсетях.

Когда же Юнашев поинтересовался, значит ли задержание Цаликова то, что силовикам дали "зеленый свет" на работу с высокопоставленными чиновниками, Песков заявил, что "никогда красного света не было".

Информация о задержании появилась сегодня. По версии следствия, Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017-2024 годах похищали бюджетные деньги и отмывали их. Помимо обвинения в создании преступного сообщества, он также проходит подозреваемым по 12 эпизодам растраты и легализации денег и по двум эпизодам получения взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее появлялась информация о допросе Цаликова по делу в отношении другого бывшего замминистра обороны - Тимура Иванова. В январе 2025 года сообщалось, что Цаликов дал "подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях". Показания якобы были даны в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе около 4 миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц".

Цаликов занимал свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года.