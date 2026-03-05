Служба занятости Астраханской области помогает астраханкам с трудоустройством

06 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Служба занятости Астраханской области помогает астраханкам с трудоустройством

275 астраханок нашли работу в этом году с помощью специалистов Кадрового центра Астраханской области, всего в поиске работы обратились 958 соискательниц.Средний возраст трудоустроенной жительницы региона — 43 года.

В основном это женщины с высшим профессиональным образованием. Карьерные консультанты подобрали для них вакансии в сферах образования, здравоохранения, торговли, финансовой и страховой деятельности. 

Кадровый центр «Работа России» предлагает астраханкам целый комплекс мер поддержки. Так, в 2026 году специалисты службы занятости оказали меры поддержки по профориентации 1214 астраханкам, психологическая поддержка понадобилась 275 женщинам, социальная адаптация — 552 женщинам.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Женщинам с детьми сложно самостоятельно подобрать подходящее место работы. Мамы часто обращаются с запросом на гибкий график, чтобы заботиться о детях. Наши специалисты применяют индивидуальный подход к решению их жизненных ситуаций. В этом году мы помогли выйти на работу 30 астраханкам, воспитывающим несовершеннолетних детей», — сообщила директор Кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.

Важно отметить, что астраханки также могут организовать предпринимательскую деятельность и получить финансовую помощь от службы занятости в размере 100 000 рублей. Около 70% проектов запускают жительницы региона: в 2025 году они открыли бизнес в сфере парикмахерских, репетиторских, дизайнерских услуг. 

(2025)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, в Астраханской области служба занятости реализует региональный проект «Коллективный офис «ЦентрМам». 13 таких офисов созданы во всех районах области для работы и совместного общения женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. С начала 2026 года в рамках проекта прошло 14 мероприятий, в которых приняла участие более 100 астраханок. Состоялись тренинги по антистрессовой защите, практикумы по успешному трудоустройству и написанию резюме. Участницам рассказали о возможностях портала «Работа в России», о ситуации на рынке труда в регионе, о возможности переобучения в рамках национального проекта.

С запросом можно обратиться в Кадровые центры «Работа России», представленные во всех районах Астраханской области.

 

Теги: трудоустройство, кадровый центр работа в россии, астраханская служба занятости


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети