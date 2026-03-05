Служба занятости Астраханской области помогает астраханкам с трудоустройством

275 астраханок нашли работу в этом году с помощью специалистов Кадрового центра Астраханской области, всего в поиске работы обратились 958 соискательниц.Средний возраст трудоустроенной жительницы региона — 43 года.

В основном это женщины с высшим профессиональным образованием. Карьерные консультанты подобрали для них вакансии в сферах образования, здравоохранения, торговли, финансовой и страховой деятельности.

Кадровый центр «Работа России» предлагает астраханкам целый комплекс мер поддержки. Так, в 2026 году специалисты службы занятости оказали меры поддержки по профориентации 1214 астраханкам, психологическая поддержка понадобилась 275 женщинам, социальная адаптация — 552 женщинам.

«Женщинам с детьми сложно самостоятельно подобрать подходящее место работы. Мамы часто обращаются с запросом на гибкий график, чтобы заботиться о детях. Наши специалисты применяют индивидуальный подход к решению их жизненных ситуаций. В этом году мы помогли выйти на работу 30 астраханкам, воспитывающим несовершеннолетних детей», — сообщила директор Кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.

Важно отметить, что астраханки также могут организовать предпринимательскую деятельность и получить финансовую помощь от службы занятости в размере 100 000 рублей. Около 70% проектов запускают жительницы региона: в 2025 году они открыли бизнес в сфере парикмахерских, репетиторских, дизайнерских услуг.

Кроме того, в Астраханской области служба занятости реализует региональный проект «Коллективный офис «ЦентрМам». 13 таких офисов созданы во всех районах области для работы и совместного общения женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. С начала 2026 года в рамках проекта прошло 14 мероприятий, в которых приняла участие более 100 астраханок. Состоялись тренинги по антистрессовой защите, практикумы по успешному трудоустройству и написанию резюме. Участницам рассказали о возможностях портала «Работа в России», о ситуации на рынке труда в регионе, о возможности переобучения в рамках национального проекта.

С запросом можно обратиться в Кадровые центры «Работа России», представленные во всех районах Астраханской области.