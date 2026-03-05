Суд вынес приговор Шахину Шыхлински и другим членам азербайджанской диаспоры

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему главе уральской азербайджанской диаспоры Шахину Шыхлински и другим членам диаспоры, признав виновными в убийстве и покушении на убийство в 2001 и 2010 годах.

Напомним, что гособвинение запрашивало для Шыхлински 23 года колонии с пятью годами тюрьмы и двумя годами ограничения свободы. Однако суд назначил ему 22 года колонии строгого режима, первые четыре из которых тот проведет в тюрьме.

Сафаровы Акиф, Аяз, Камал, Мазахир и Бакир получили 21, 20, 14, 13 и 10 лет колонии строгого режима, первые четыре из которых также проведут в тюрьме. 12 лет получил Шуджаяддин Раджабов, но по совокупности преступлений он также отправится в тюрьму на четыре года, а после в колонию - общий срок лишения свободы - 14 лет.

Напомним, что в феврале коллегия присяжных заседателей в составе шести человек также признала подсудимых виновными в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001, 2010 году. Отметим, что именно подсудимые ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.