Суд смягчил меру пресечения директору ЧОП, охранявшему школу в Александровске, где была поножовщина

Пермский краевой суд смягчил меру пресечения директору частного охранного предприятия, охранявшего школу в Александровске, где было совершено нападение на школьника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Исполнительный директор ЧОП, депутат думы городского округа Кизел Александр Рыкачев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

Судья краевого суда Наталья Погадаева отменила постановление Дзержинского районного суда Перми в отношении Александра Рыкачева и изменила меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест с запретом определенных действий. Суд принял во внимание положительные характеристики, семейное положение, наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья.

Напомним, 19 февраля в Александровской городской школе ученик седьмого класса нанес своему однокласснику удары ножом по телу и шее. Раненого подростка госпитализировали, сейчас мальчик находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.