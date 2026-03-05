Задержан экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов

Задержан бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов, против него возбуждено уголовное дело, сообщил СК России.

По версии следствия, Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017-2024 годах похищали бюджетные деньги и отмывали их.

Цаликову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества. Кроме того, он проходит подозреваемым по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки. Решается вопрос об избрании экс-замминистра меры пресечения.

Ранее появлялась информация о допросе Цаликова по делу в отношении другого бывшего замминистра обороны - Тимура Иванова. В январе 2025 года сообщалось, что Цаликов дал "подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях". Показания якобы были даны в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе около 4 миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц".

Цаликов занимал свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года.